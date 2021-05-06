Реклама ⓘ
Главная » Усилители
Призовой фонд
на июнь 2024 г.
присоединиться

Похожие статьи:


Реклама ⓘ

Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21

Данная статья устарела, актуальная статья и ПП находится здесь


Предисловие

В этой статье хочу рассказать тебе о своей последней разработке —  усилитель мощности для домашней высококачественной системы звуковоспроизведения.

Думаю многие из тех, кто читает эту статью, имеют немалый запас отечественных транзисторов, накопившихся за долгие годы увлечения электроникой. За более чем пятьдесят лет наша промышленность изготовила их ещё на сто лет вперед. И мне кажется, их можно достать за сущие копейки, а часто просто даром, в любом уголке нашей необъятной родины, в любой стране на территории бывшего СССР. Все эти детали производятся по сей день и свободно продаются.
Таким образом, проблема доступа к комплектующим для сборки этого усилителя, мне кажется, была решена полностью. 

Именно стремление сделать сверхлинейный усилитель максимально доступным и дешевым привело к тому, что было решено разработать его на базе отечественных полупроводников, которых скопилось большое множество, и часто они либо лежат неиспользуемые, либо даже отправляются в утиль/на переработку. 

 

Идея

Главным требованием к усилителю была доступность, распространенность и дешевизна комплектующих и их аналогов, а так же высокие итоговые параметры, надежность и стабильность.
Была поставлена задача не то чтобы достичь, но и превзойти параметры многих популярных усилителей, построенных на современной элементной базе и мощных, относительно дорогих, высокочастотных транзисторах в выходном каскаде.

И в этом усилителе мне это удалось.

Каким образом были достигнуты хорошие параметры от столь не новых транзисторов?
Все дело в глубокой ООС, которой охвачен этот усилитель, ведь сказки и мифы о пагубности её влияния вызваны исключительно не умением грамотно распорядиться разомкнутым усилением УМЗЧ и коррекцией по Миллеру, способной запороть даже потенциально хороший усилитель . Благодаря оптимальной коррекции, тщательно просчитанной с помощью SPICE моделирования в программе MicroCap, было получено широкополосную глубокую общую ООС, глубина которой на границе звукового диапазона (20кГц) составляет не менее 84дБ, а на частоте ниже первого полюса не менее 120дБ, что является очень хорошим результатом. Частота единичного усиления в петле обратной связи (что означает частоту до которой работает ООС) составляет 5МГц, при запасе устойчивости не менее 65°, что позволяет утверждать о абсолютной устойчивости этого усилителя. 

Как следствие имеем минимальный КНИ, ИМИ и динамические искажения на всем диапазоне звуковых частот, совместив эти достоинства с абсолютной устойчивостью и надежностью. 

 

Принципиальная схема

Принципиальная схема условно имеет 2 варианта: один полностью на отечественных комплектующих, рассчитанный на питание не более(!) чем стабилизированные +- 25В, а так же второй, который предполагает замену всех транзисторов кт3102/3107 на более высоковольтные импортные 2N5551/2N5401, что позволило увеличить питание усилителя до +-30В (полный список изменений для питания +-30В отмечен на схеме в скобках). 

Входной каскад представляет собой дифференциальный каскад со слежением, выполненный на транзисторах VT4,VT8 и нагруженный на каскод на VT3,VT7, который в свою очередь нагруженный на токовое зеркало выполненное на транзисторах VT2,VT6. На транзисторе VT5 реализован источник тока в "хвосте" диф.каскада, а на транзисторе VT1 реализовано слежение. Такая структура диф.каскада дала возможность получить максимальную широкополосность и высокое усиление разомкнутого усилителя.

Каскад усиления напряжения имеет перед собой повторитель реализованный на транзисторе VT9, что позволяет добиться более полного использования преимуществ полученных в диф.каскаде, бОльшего усиления разомкнутой системы, и усилитель напряжения по схеме с ОЭ на транзисторе VT11, нагруженный на источник тока выполненный на транзисторе VT13. На светодиоде отмеченному на схеме как HL1 выполнен сброс усиления при заходе усилителя в клип, таким образом смягчается вход и выход из ограничения.

Коррекция усилителя выполнена на элементах С9, С11, C12, R14, L1.  

На транзисторе VT12 и резисторах R18-R20 выполнена схема смещения выходного каскада.

Выходной каскад представляет собой классическую тройку эмиттерных повторителей. Применение тройки, а не классической двойки, позволило значительно снизить нагрузку на каскад усиления напряжения и как следствие снизить влияние нагрузки на характеристики УМЗЧ. 

 

Технические характеристики

За неимением качественного измерительного оборудования, некоторые характеристики будут указаны на основании компьютерного моделирования схемы, они будут отмечены звёздочкой *.

  • Напряжение питания: +-15В...30В;
  • Полоса пропускания -3db: 1.5Гц - 300кГц*;
  • Выходная мощность: 30(80)Вт (При стабилизированном напряжении питания +-20 и +-30В соответственно, на 4Ом);
  • Скорость нарастания выходного сигнала: 60В/мкС;
  • Глубина обратной связи: 120дБ/1кГц, 84дБ/20кГц*;
  • Диапазон допустимой нагрузки усилителя: 2 Ом...16 Ом;
  • Допустима работа в мостовом включении при нагрузке не менее 4 Ом*.

Коэффициент нелинейных искажений (10 Вт 4 Ом):

  • На частоте 1кГц: 0.00002%*;
  • На частоте 20кГц: 0.00015%*.

Коэффициент нелинейных искажений (100 Вт 4 Ом):

  • На частоте 1кГц: 0.00006%*;
  • На частоте 20кГц: 0.0012%*.

Коэффициент интермодуляционных искажений (19+20кГц):

  • 10 Вт 4 Ом: 0.00006%*;
  • 100 Вт 4 Ом: 0.001%*.

 

Частотные характеристики

ЛАЧХ и ЛФЧХ в петле обратной связи: 

ЛАЧХ/ЛФЧХ

Тут можно увидеть указанные выше глубину ООС на частоте 20кГц (84дБ), а так же запас устойчивости 65°, что свидетельствует о высокой линейности системы во всём звуковом диапазоне, и полной устойчивости.   

ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутой системы:

ЛАЧХ/ЛФЧХ

На данном графике можно увидеть ровную ЛАЧХ и ЛФЧХ на всем звуковом диапазоне, а так же отсутствие каких либо выбросов или всплесков.

 

Осциллограммы

Была снята реакция на меандр 20кГц, синусоида на номинальной мощности и ограничение синусоиды в клипе.

Меандр, частота 20кГц:

Меандр 20кГц

Синусоида, номинальная мощность, частота 1кГц:

Синус

Синусоида, ограничение, частота 1кГц:

Клип

 

Элементы

Перед запайкой элементов необходимо проверить каждый элемент на работоспособность и соответствие номиналу. Очень удобно для этого использовать тестер типа MG328a;

Проверять необходимо как б/у так и новые компоненты в обязательном порядке. Одним из достоинств применения в этом усилителе отечественных транзисторов — это абсолютное отсутствие подделок, а значит и рисков связанных с этим. 

 

Резисторы

Резисторы R33-R35 необходимо применить мощностью не менее 2 Вт, использование т.н. "цементных" резисторов допустимо, но лучше применять металлопленочные;
Остальные резисторы металлопленочные или углеродистые, использование резисторов имеющих индуктивность запрещёно;
Резистор R37 необходим мощностью 1-2Вт, на печатной плате он набран из 4х резисторов 33 Ом типоразмера 1206, хорошим решением будет установить на каждое посадочное место 2 резистора 68 Ом 1206 ребром. Таким образом набрав необходимое сопротивление из 8шт резисторов 68 Ом 1206;
Резисторы R4,R8 мощностью 0,5 Вт, номиналом 1кОм для питания не более +-25В, 1.5-2кОм при питании от +-25В до +-30В. На плате применены СМД типоразмера 1210, при отсутствие резистора такого типоразмера допустимо запаять 2 резистора 1206 в 2 раза большего номинала в параллель; 
Остальные резисторы 0.25 Вт.

Конденсаторы

Конденсаторы С1,С2,С3,С7,С8,С18,С20 электролитические полярные, использовать на указанное в схеме напряжение или выше. Установка конденсаторов на более низкое напряжение недопустима;

Конденсаторы С5,С6,С10,С13,С14,С15,С16,С17,С19 допустимо использовать пленочные или керамические. На плате использована керамика 1206 типа X5R или NP0 50V;

Конденсаторы С4,C9,C11,C12 допустимо использовать слюду или керамику 1206 типа X5R или NP0 50V, номиналы этих элементов должны быть СТРОГО соблюдены, в случае отсутствия номинала допустимо спаривания нескольких элементов последовательно или параллельно для получения нужной ёмкости.

 

Индуктивность

Индуктивность L1 номиналом 330мкГ, на плате использована индуктивность в SMD корпусе СD32, так же можно использовать аксиальный дроссель по типу указанного на фото.

 

Диоды, светодиоды и стабилитроны

Диоды VD1,VD2 типа 1N4148 или аналогичные;
Диоды VD4,VD5 выпрямительные, типа 1N4007;

Стабилитрон VD3 на напряжение 9.1 В мощностью 0,5 Вт, типа BZV55C9V1;

Светодиод HL1 обычный красный 5мм, с напряжением падения 1,8-2В (лучше выбирать с более низким).

 

Транзисторы

КТ315/361

В маломощных цепях усилителя применены транзисторы КТ315 и КТ361, при выборе транзисторов необходимо обратить внимание на буквенные индексы указанные на схеме, те транзисторы для которых буква не указана- допустимо применять с любой буквой. Перед установкой их в плату обязательно необходимо убедиться в их работоспособности.

На фото показано как определить тип транзистора КТ315/361 и распиновка его выводов.

 

КТ3102/3107 (2N5551/2N5401)

В маломощных цепях усилителя, которые находятся под напряжением выше допустимого для КТ315/361 применены транзисторы КТ3102/3107А, это будет хорошим вариантом при питании в диапазоне от +-15 до +-23В, напряжение +-25В является максимально допустимым, потому возможно установить его только при стабилизированном питании. Они были установлены исходя из идеологии усилителя, но я рекомендую применение вместо них 2N5551/5401, то есть изготовить сразу вариант схемы для питания на +-35В, все необходимые изменения на схеме для такого питания отмечены в скобках.
Рассмотрим расположение выводов КТ3102 и 2N5551, они расположены зеркально, потому плата имеет универсальную шелкографию на которой подписано расположение выводов, следует быть внимательным при установке.

  

 

КТ814/КТ815.

В цепи смещения и термостабилизации, а также в предвыходном каскаде применены транзисторы КТ814/815, так же они имеют прямой аналог среди импортных транзисторов, пару BD139/BD140;

Транзистор VT12 может быть установлен с любым буквенным индексом.

Транзисторы VT16, VT17 Для питания +-25В могут быть установлены с буквой В, для питания выше необходима установка транзисторов с индексом Г. 

Расположение выводов транзисторов КТ814/КТ815:

 

КТ818/КТ819.

В выходном каскаде применено две пары мощных транзисторов КТ818/819. Они имеют широкую ОБР и отличаются высокой надежностью. 

Для питания +-25В они могут быть установлены с буквой В, для питания выше необходима установка транзисторов с индексом Г. 
Для работы на нагрузку 8 Ом и выше можно применять одну пару выходных транзисторов.

Параметры транзисторов КТ818/КТ819:

Расположение выводов транзисторов КТ818/КТ819:

Прямых вариантов замены с совпадением распиновки не существует, либо мне неизвестны. Для версии с питанием +-25 и нагрузкой не менее 4 Ом можно применить транзисторы BD441/BD442 с совпадением распиновки.
 

Печатная плата

Плата усилителя выполнена односторонней, для удобства домашнего изготовления, но содержит 2 перемычки. В гербере они выполнены на верхнем слое меди, потому при изготовлении платы на заводе перемычки впаивать не нужно. В архиве содержится готовый гербер, который можно без каких-либо изменений отправлять на завод для изготовления печатной платы.

Габариты платы составили 100мм*78мм. Все провода подключаются с помощью клемм на 2 полюса, с шагом 5мм.

На печатной плате так же заложен вход и резистор R_br (10k) предназначенный для работы в мостовом режиме, он не показан на схеме.

Вид платы в редакторе:

Печатная плата

 

Рекомендации по сборке

В этом разделе статьи хочется дать общие рекомендации по сборке УМЗЧ, при выполнении которых усилитель запускается и работает сразу.

  • Используйте только проверенные радиокомпоненты, каждую деталь перед пайкой в плату следует проверить на работоспособность и соответствие номиналу, в независимости от того применяются новые детали или б/у. Отдельное внимание хочется обратить на конденсаторы коррекции, так как на своем корпусе они не имеют маркировки;
  • Устанавливайте компоненты номиналом согласно схемы, самопроизвольная замена номиналов элементов недопустима;
  • Не рекомендуется применять проволочные резисторы;
  • Рабочие напряжения конденсаторов могут быть выше указанных на схеме;
  • Допускается применение только тех типов транзисторов, что указаны на схеме или возможные замены указанные в перечне элементов;
  • Перед установкой транзисторов необходимо убедиться в их работоспособности и соответствии их параметров документации;
  • Транзисторы VT12, VT16 - VT21 должны быть установлены на один теплоотвод через теплопроводящие изоляторы, после закрепления их на радиатор следует убедиться в отсутствии контакта между радиатором и коллектором каждого из этих транзисторов;
  • Рекомендуемая площадь радиатора для выходных транзисторов не менее 1500см^2 при пассивном охлаждении;
  • Желателен подбор транзисторов VT4 c VT8 и VT2 c VT6 по параметру h21э;
  • В качестве подстроечного резистора R19 необходимо использовать многооборотный резистор типа 3296W, при установке его в плату, его сопротивление должно быть максимально.

 

Схема подключения

Стандартная схема подключения:

Стандартная схема подключения

 

Мостовая схема подключения*:

Мостовая схема подключения

*-Мостовая схема включения в железе не проверена

 

Фото собранного устройства

Первый запуск и настройка усилителя

После запайки всех компонентов на печатную плату необходимо смыть остатки флюса и внимательно осмотреть печатную плату проверив отсутствие замыкания случайно оставшейся каплей припоя. Проверить все ли компоненты установлены верно( направления диодов, полярность конденсаторов, тип транзисторов (пнп/нпн)) и их ориентация в пространстве (в случае ориентирования на фото собранного мной устройства, следует учесть что в нем транзисторы КТ3102/КТ3107 заменены на 2N5551/2N5401 которые имеют зеркальную распиновку). 

Если все в порядке, можно подключать блок питания, первый запуск следует проводить включив лампу накаливания последовательно первичной обмотке трансформатора. При включении лампа должна кратковременно загореться и потухнуть.

Далее следует замерить постоянное напряжение на выходе усилителя, оно должно быть не более +-30мВ. В собранном мной усилителе постоянная составляющая на выходе составила 10мВ. 

Если все в порядке можно приступить к настройке тока покоя. Замкнув вход усилителя необходимо подстроечным резистором R19 добиться падения напряжения между эмиттерами VT18, VT19 в диапазоне от 10мВ, до 20мВ, что будет соответствовать суммарному току покоя от 50мА до 100мА, дальнейшее повышение тока покоя не имеет смысла.

Далее можно подключить АС и подать сигнал на вход усилителя, если все предыдущие пункты не вызвали проблем усилитель будет работать, теперь можно убрать лампу из первичной обмотки трансформатора и наслаждаться прослушиванием. Усилитель настоятельно рекомендую использовать совместно с релейной защитой АС.

P.S. Внизу прикреплен гербер файл для изготовления плат на производстве, а так же .lay файл для самостоятельного изготовления печатной платы.
С уважением, Алексей Рослик (Alex Ground).

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
Полупроводники
 
VT3, VT4, VT7, VT8, VT10 Биполярный транзистор
КТ315Г
5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT5 Биполярный транзистор
КТ315В
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT2, VT6 Биполярный транзистор
КТ361Г
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT9 Биполярный транзистор
КТ361В
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT13, VT14 Биполярный транзистор
2N5551
2 (КТ3102А)Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1, VT11, VT15 Биполярный транзистор
2N5401
3 (КТ3107А)Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT12, VT17 Биполярный транзистор
КТ814Г
2 (BD140)Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT16 Биполярный транзистор
КТ815Г
1 (BD139)Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT19, VT21 Биполярный транзистор
КТ818Г
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT18, VT20 Биполярный транзистор
КТ819Г
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2 Выпрямительный диод
LL4148
2 корпус SOD80Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD3 Стабилитрон
BZV55-C9V1
1 корпус SOD80Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD4, VD5 Выпрямительный диод
MRA4007
2 корпус SMAПоиск в магазине ОтронВ блокнот
HL1 СветодиодRED 5мм 1.8V1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Резисторы SMD
 
R31, R32 Резистор3.32 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R21, R23, R24, R28, R2 Резистор106 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R14, R25, R26, R30, R37 Резистор338 R37=4*33 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5, R10 Резистор1002 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R22 Резистор2001 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6, R7, R11, R18 Резистор3304 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R13 Резистор5101 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2, R9, R15, R17, R27 Резистор
1 кОм
5 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R8 Резистор
2 кОм
2 1210Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R20 Резистор
3.3 кОм
1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R16, R_br Резистор
10 кОм
3 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Резисторы THT
 
R12 Резистор
3.3 кОм
1 0.25WПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R33, R34, R35, R36 Резистор0.224 5WПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R19 Подстроечный резистор5001 3296WПоиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Конденсаторы SMD
 
C11 Конденсатор33p1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C12 Конденсатор68p1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4 Конденсатор220p1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C5, C6, C13, C16, C17, C19 Конденсатор100n7 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C9 Конденсатор2.2n1 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C10, C14, C15 Конденсатор1u3 1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Конденсаторы THT
 
C2, C3, C18, C20 Конденсатор470u 50v4 (1000u 35V)Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C7 Конденсатор10u 16v2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C8 Конденсатор1000u 6.3v1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Индуктивность
 
L1 Катушка индуктивности330uH1 CD32Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
Прочее
 
КлеммаKF301-500-025 5ммПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: Изменена: 14.12.2022 0 3
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (24) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
0
Всеслав #
Транзистор VT12, не плохо бы поставить в один фронт с VT16 - VT21
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Да, это с одной стороны удобнее, но с другой стороны усложняет разводку ПП, а так же увеличивает габариты платы, ибо ширина продиктована в основном количеством транзисторов расположенных в ряд на краю платы.
Отредактирован 18.05.2021 15:07
Ответить
0
dro25Belovo #
Меняются ли параметры усилителя, при замене транзисторов на импортные аналоги? Проводились ли такие замеры?
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Добрый вечер. Такие замеры не производились, возможно параметры немного улучшатся, но это улучшение за границей возможностей человеческого восприятия.
Отредактирован 25.05.2021 23:26
Ответить
0
Black-мур #
Судя по всему какие-либо замеры усилителя, реализованного "в железе" вообще не проводились, а представленные здесь его характеристики и графики взяты из Микрокапа при идеальных условиях с полупустыми spice-моделями
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Сняты измерения как в симуляции, с нормальными корделовскими моделями импортными, так и в железе. В железе не сняты только КНИ, ИМИ в следствии отсутствия такой возможности, об этом честно указано в статье, что данные о КНИ и ИМИ взяты из симулятора
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Версия усилителя на импортных транзисторах:
Отредактирован 03.06.2021 10:30
Прикрепленный файл: KT21_IMPORT.jpg
Ответить
0
Сергей #
Какой коэффициент подавления пульсаций питания на частоте 100 Гц?
Обязательно ли питать стабилизированным напряжением?
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Питать стабилизированным питанием не обязательно. Необходимо помнить, что выходная мощность с нестабилизированным питанием будет ниже, в следствие просадок питающего напряжения.
На вопрос о коэф. подавления пульсаций отвечу в течение недели, параметр не измерялся.
Ответить
0
andro #
Порадовала элементная база, достойное импорто-замещение. Только вот к сожалению у КТ315/КТ361 высокий уровень шума.
Отредактирован 15.06.2021 12:07
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Однозначно можно утверждать что разница между кт315 и 2n5551 в данной схеме за гранью восприятия.
Все же это не высокочувствительный предусилитель, а оконечный усилитель мощности, и высокий коэффициент шума входных транзисторов не приводит к сколько либо заметному повышению уровня шума итогового усилителя.
Отредактирован 17.06.2021 15:19
Ответить
0
Petrolti #
Уровень шума важен, т.к. полезный сигнал на выходе первого каскада равен Uвых/Кун и соответственно сигнал ошибки, усиливаемый усилителем имеет уровень на 120дБ в Вашем случае от выходного
Ответить
0
номер #
Сравнительное слепое отслушивание с известными усилителями было? Желательно группой музыкантов без возможности обсуждения звучания усилителей в процессе.
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Внимание, при сборке на импорте необходима небольшая коррекция номиналов. Подробности изменений на форуме.
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
ПРАВИЛЬНАЯ импортная версия.
Прикрепленный файл: Shem_import2.JPG
Ответить
0
Amart2 #
А можно увеличить чувствительность? Если да то как?
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Рекомендую применять предусилитель. При изменении коэффициента усиления может ухудшиться устойчивость. За усиление отвечает R13, его уменьшение увеличит чувствительность.
Ответить
0
Андрей #
А можно поподробнее про схему слежения? Или где почитать про это
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Да, описывал на форуме здесь
Ответить
0
Руслан #
В соответствии с поставленной задачей неплохо бы иметь годную методу отбраковки старых деталей.
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Хоть тестер транзисторов не является прибором точных измерений, но для отбраковки старых деталей его вполне достаточно. Типа Gm328a
Ответить
0
Илья #
Есть ли экономическая целесообразность собирать данный усил, если в сравнимые, а то и мЕньшие деньги выйдет интегральный на LM3886 (и т.п.)? Я, например, согласен с Алексом Торресом, что со времени появления упомянутой микрухи исчез смысл делать подавляющую часть существующих схем УМЗЧ "на рассыпухе". Так что очень хотелось бы сравнения подобных поделок хотя бы с этими LM-ками.
Ответить
0

[Автор]
AlexGround #
Усилитель на lm3886 вполне качественный. С экономической точки зрения КТ21 обойдется возможно даже дешевле, что в этой, что в импортной версии применены принципиально самые доступные и недорогие компоненты. С точки зрения качественных характеристик, то дискретный сверхлинейник позволяет получить лучшие характеристики чем интегральные решения.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Набор для сборки - УНЧ 2х60 Вт на TDA7294
Набор для сборки - УНЧ 2х60 Вт на TDA7294
Купить 18 $
Осциллограф DSO138 AVR-программатор USB ASP
вверх