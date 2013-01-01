Как получить 5 вольт от порта RS-232

В схеме используется LM78L05 или советский аналог на 5В. Диоды любые. Напряжение +5В получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственный недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как положительное напряжение.

Список радиоэлементов

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