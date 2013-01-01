Как получить 5 вольт от порта RS-232

В схеме используется LM78L05 или советский аналог на 5В. Диоды любые. Напряжение +5В получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственный недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как положительное напряжение.
Список радиоэлементов
|Обозначение
|Тип
|Номинал
|Количество
|Примечание
|Магазин
|Мой блокнот
|Линейный регулятор
L78L05
|1
|Поиск в магазине Отрон
|D1, D2
|Выпрямительный диод
1N4004
|2
|Поиск в магазине Отрон
|C1
|Электролитический конденсатор
|22 мкФ
|1
|Поиск в магазине Отрон
|C2
|Конденсатор
|0.001 мкФ
|1
|Поиск в магазине Отрон
|R1, R2
|Резистор
|43 Ом
|2
|Поиск в магазине Отрон
Скачать список элементов (PDF)
Комментарии (0) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация