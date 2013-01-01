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Комплект металлопленочных резисторов 1/4 Вт, 1%, 10 Ом...1 МОм, 30 значений по 20 шт. Всего 600 шт

Как получить 5 вольт от порта RS-232

Как получить 5 вольт от порта RS-232

В схеме используется LM78L05 или советский аналог на 5В. Диоды любые. Напряжение +5В получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственный недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как положительное напряжение.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
Линейный регулятор
L78L05
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D1, D2 Выпрямительный диод
1N4004
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 Электролитический конденсатор22 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор0.001 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор43 Ом2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
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none Опубликована: 2004 г. 0 0
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В чем измеряется электрическое сопротивление?
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